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Дієтолог дала поради щодо харчування під час посту

Київ • УНН

 • 29737 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Білки тваринного походження під час постування цілком може замінити сочевиця, маш, нут, гриби, горіхи, крупи, насіння, ягоди, овочі й фрукти. Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту УНН.

Дієтолог дала поради щодо харчування під час посту

"У нас є величезний-величезний вибір білків не тваринного походження – таких, як сочевиця, маш (азійська квасоля – ред.), нут, - які надзвичайно легко засвоюються, якщо їх правильно приготувати – замочити попередньо, подрібнити. Плюс до того ще гриби, горіхи, крупа кіноа, велика кількість насіння, різноманітних ягід, овочів, фруктів, листя – у вареному вигляді, запеченому, у свіжому", - зазначила дієтолог.

За її словами, попри те, що період посту пов'язують із "страшним обмеженням і навіть якимось погіршенням здоров'я", якихось особливих змін у раціоні при постуванні не відбувається.

"Ми лише замінюємо білки рослинного походження білками тваринного походження і просто відмовляємося від м'яса і молочних продуктів", - підкреслила Скиталінська.

Також дієтолог уточнила, що треба правильно готувати їжу – її не потрібно смажити, а слід варити, запікати, тушкувати. Причому їсти її теплою, щоб вона зігрівала. Крім того, на думку дієтолога, їсти можна трохи частіше 4-5 разів на день, замість звичайних трьох. Також добре робити перекуси горіхами, бо горіхи – це жирний продукт, з багатьма корисними жирами, корисними кислотами, який надає енергію людині, тому перекус горіхами, на думку О.Скиталінської, це найкорисніший перекус. 

Нагадаємо, денний раціон людини, яка прагне позбутися зайвої ваги, має на 75-80% складатись із продуктів рослинного походження, але при цьому містити також білки та жири.

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