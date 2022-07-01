"Действовали на опережение": оккупант рассказал о причинах вторжения и обстрелах Мариуполя – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Пленный российский оккупант рассказал о том, как обстреливал мирных людей в Мариуполе и почему рф вторглась в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По словам оккупанта, командиры говорили, что нужно действовать на опережение, потому что им известна даже дата "нападения" Украины на рф – 26 февраля.
"23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы пресекли нападение", рассказывает рашист следователям СБУ.
После того, как оккупант попал в плен, он "резко" изменил свое отношение. Уроженец Крыма говорит СБУ, что якобы "не знал" куда они едут и какие именно объекты обстреливают.
Когда их вернули к месту дислокации в марте, его взвод подписал рапорт-отказ от участия в "спецоперации". Но командование снова отправило их в Украину.
И уже после этого "отказавшийся" продолжать войну солдат нанес по украинскому Мариуполю примерно 400 минометных обстрелов. И опять же – "ничего не знал" об этом, добавили в СБУ.
Напомним
СБУ допросила российского моряка, который после неудачного спасения крейсера "москва" перешел в пехоту, чтобы воевать в Украине.