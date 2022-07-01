"Діяли на випередження": окупант розповів про причини вторгнення та обстріли Маріуполя – СБУ

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За словами окупанта, командири казали, що треба діяти на випередження, бо їм відома навіть дата "нападу" України на рф – 26 лютого.

"23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы пресекли нападение", – розповідає рашист слідчим СБУ.

Після того, як окупант потрапив у полон, він "різко" змінив своє ставлення. Уродженець Криму говорить СБУ, що нібито "не знав" куди вони їдуть і які саме об’єкти обстрілюють.

Коли їх повернули до місця дислокації у березні, його взвод підписав рапорти-відмови від участі у "спецоперації". Але командування знову відправило їх в Україну.

І вже після цього солдат, який "відмовився" продовжувати війну, завдав по українському Маріуполю приблизно 400 мінометних обстрілів. І знову ж таки - "нічого не знав" про це, додали в СБУ.

Нагадаємо

СБУ допитала російського моряка, який після невдалого порятунку крейсера "москва" перейшов у піхоту, щоб воювати в Україні.