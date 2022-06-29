"Было много трупов": російський моряк про невдалий порятунок "москви" – СБУ

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Як зазначили в СБУ, окупант брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту рф у квітні, і йому не сподобалася ідея померти в морі.

"Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на "москве", и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался…" – розповів колишній матрос.

Він "перекваліфікувався" у піхотинця, щоб воювати в Україні. За три тижні інструктори-вагнерівці допомогли йому "змінити профіль". Невдовзі окупанта відправили на розвідку у Волноваський район.

Перше бойове завдання виявилося провальним: "розвідники" натрапили на засідку ЗСУ і вціліти вдалося лише трьом із 30. Російські командири кинули поранених на полі бою.

Медичну допомогу окупант отримав уже від бійців ЗСУ, які взяли його полон.

Нагадаємо

13 квітня голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що крейсер "москва" пішов саме туди, куди його послали українські прикордонники на острові Зміїний.

Як стало відомо, ЗСУ завдали по російському кораблю два удари ракетами "Нептун".

Увечері 14 квітня міноборони рф визнало, що крейсер затонув.