"Было много трупов": российский моряк о неудачном спасении "москвы" – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. СБУ допросила российского моряка, который после неудачного спасения крейсера "москва" перешел в пехоту, чтобы воевать в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Как отметили в СБУ, оккупант принимал участие в попытке спасения флагмана Черноморского флота рф в апреле, и ему не понравилась идея умереть в море.
"Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на "москве", и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался…" – рассказал бывший матрос.
Он "переквалифицировался" в пехотинца, чтобы воевать в Украине. Через три недели инструкторы-вагнеровцы помогли ему "изменить профиль". Вскоре оккупанта отправили на разведку в Волновахский район.
Первая боевая задача оказалась провальной: "разведчики" наткнулись на засаду ВСУ и уцелеть удалось лишь трем из 30. Российские командиры бросили раненых на поле боя.
Медицинскую помощь оккупант получил уже от бойцов ВСУ, которые взяли его в плен.
Напомним
13 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что крейсер "москва" пошел именно туда, куда его послали украинские пограничники на острове Змеиный.
Как стало известно, ВСУ нанесли по российскому кораблю два удара ракетами "Нептун".
Вечером 14 апреля минобороны рф признало, что крейсер затонул.