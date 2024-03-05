"Дія" возобновила работу: обновили все сервисы, "чтобы все работало быстрее"
Киев • УНН
Приложение государственных услуг "Дія" сообщило, что возобновило нормальную работу после сбоя, который произошел ранее днем.
В онлайн-сервисе государственных услуг "Дія" сообщили о возобновлении работы после сбоя, пишет УНН.
Обновили все сервисы, чтобы все работало быстрее. Не беспокойтесь, приложение работает как всегда
Напомним
В "Дія" сегодня произошёл сбой.
"Дія" возобновила работу: обновили все сервисы, "чтобы все работало быстрее"
Приложение государственных услуг "Дія" сообщило, что возобновило нормальную работу после сбоя, который произошел ранее днем.
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