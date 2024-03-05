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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дія" возобновила работу: обновили все сервисы, "чтобы все работало быстрее"

"Дія" возобновила работу: обновили все сервисы, "чтобы все работало быстрее"

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 13:05  •  10451 просмотра

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Приложение государственных услуг "Дія" сообщило, что возобновило нормальную работу после сбоя, который произошел ранее днем.

В онлайн-сервисе государственных услуг "Дія" сообщили о возобновлении работы после сбоя, пишет УНН.

Обновили все сервисы, чтобы все работало быстрее. Не беспокойтесь, приложение работает как всегда

- сообщили в сервисе.

Напомним

В "Дія" сегодня произошёл сбой.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоТехнологии
"Дія" відновила роботу: оновили усі сервіси, "щоб все працювало швидше"
Diia has resumed work: all services have been updated "to make everything work faster"
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