Дия Сити - это один из наиболее комплексных законов за много лет - юристы

Партнер юридической фирмы AEQUO Анна Бабич назвала Закон о Дия Сити одним из найболее комплексных законов, принятых в Украине за последние годы. В своем интервью для издательства “Юридическая практика”, они вместе с коллегой Никитой Полатайко рассказывают об идеологии закона о Дия Сити, связанных с ним новациях регулирования правоотношений в IT сфере и перспективах имплементации этих наработок в других сферах экономики.

По словам советника юридической фирмы AEQUO Никиты Полатайка, для будущих резидентов Дия Сити будет много новаций. Он говорит, что если раньше можно было заключать только обычные трудовые договоры, то теперь появится возможность заключать трудовые контракты с работниками.

“Не нравится КЗоТ Украины — заключай гиг¬контракт. Это договор, который сочетает свободу гражданского договора и базовые социальные гарантии для специалиста. То есть, резиденты Дия Сити смогут изложить в договоре реальные отношения, и не оставлять на уровне устных обещаний оплачиваемые перерывы в предоставлении услуг (на отдых, болезнь и т.п.), не искать объяснений о предоставлении офиса и техники”, — утверждает Полатайко. По его мнению, в такой ситуации нет риска переквалификации гиг¬контрактов на трудовые договора. Более того, льготная налоговая нагрузка сопоставима с преимуществами найма ФЛП.

Он также подчеркивает, что заключение гиг¬контракта может быть основанием для получения вида на жительство в Украине, и это важно.

В свою очередь, Анна Бабич рассказывает, что украинские ІТ-компании ориентированы в основном на иностранные рынки, где успешно конкурируют с компаниями по всему миру. Она поддерживает Минцифры, которое в свое время начало анализировать, что сдерживает развитие цифровой экономики и что может его дополнительно стимулировать. Среди ключевых новаций регулирования правоотношений в ІТ-сфере Бабич выделила возможность в договорах резидентов Дия Сити предусмотреть компенсацию, которая определяется полностью на усмотрение сторон. Также, по ее мнению, важно, что устанавливаются требования к соглашению о неконкуренции (NCA) со специалистом. Оно должна быть возмездным, детально описывать ограничения, и не может охватывать более 12 месяцев после прекращения договорных отношений.

По мнению юристов, ряд изменений, связанных с Дия Сити, уже коснулись многих сфер экономики. По словам Полатайка, некоторые инициативы действительно “тестируются” в Дия Сити с намерением их масштабировать.

“Это один из самых комплексных законов за многие годы. Чтобы реализовать такой проект, пришлось внести изменения в десятки законов. Если мы хотим ретранслировать эти наработки на всю экономику, необходимо будет переписать десятки законов, включая КЗоТ Украины”, - рассказывает Бабич.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал базовый закон о Дия Сити, принятый Верховной Радой. Законом предусматривается введение специального правового режима для ІТ-отрасли, который будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.