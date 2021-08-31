Дія Сіті – це один з найбільш комплексних законів за багато років - юристи

Партнерка юридичної фірми AEQUO Анна Бабич назвала Закон про Дія Сіті одним з найбільш комплексних законів, прийнятих в Україні за останні роки. В своєму інтерв’ю для видавництва “Юридична практика”, вони разом з колегою Микитою Полатайком розповідають про ідеологію закону про Дія Сіті, пов’язані з ним новації регулювання правовідносин в ІТ сфері та перспективи імплементації цих напрацювань в інших сферах економіки.

За словами радника юридичної фірми AEQUO Микити Полатайка, для майбутніх резидентів Дія Сіті буде багато новацій. Він розповідає, що, якщо раніше можна було укладати лише звичайні трудові договори, то тепер з’явиться можливість укладати трудові контракти з працівниками.

“Не подобається КЗпП України — укладай гіг¬-контракт. Це договір, який поєднує свободу цивільного договору та базові соціальні гарантії для спеціаліста. Тобто, резиденти Дія Сіті зможуть викласти в договорі реальні відносини та не лишати на рівні усних обіцянок оплачувані перерви в наданні послуг (на відпочинок, хворобу тощо), не шукати пояснень щодо надання офісу та техніки” — стверджує Полатайко. На його думку, в такій ситуації немає ризику перекваліфікації гіг-¬контрактів на трудові договори. Більше того, пільгове податкове навантаження співставне з перевагами найму ФОПів.

Він також підкреслює, що укладення гіг-контракту може бути підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні, і це важливо.

В свою чергу, Анна Бабич розповідає, що українські ІТ-компанії орієнтовані, в основному, на іноземні ринки, де успішно конкурують з компаніями з усього світу. Вона підтримує Мінцифри, яке в свій час почало аналізувати, що стримує розвиток цифрової економіки і що може його додатково стимулювати. Так, серед ключових новацій регулювання правовідносин в ІТ­сфері Бабич виділила можливість у договорах резидентів Дія Сіті передбачити компенсацію, яка визначається повністю на розсуд сторін. Також, на її думку, важливим є те, що встановлюються вимоги до угоди про неконкуренцію (NCA) з фахівцем. Угода повинна бути відплатною, має детально описувати обмеження, та не може тривати понад 12 місяців після припинення договірних відносин.

На думку юристів, низка змін, пов’язаних з Дія Сіті, вже торкнулися багатьох сфер економіки. За словами Полатайка, деякі ініціативи справді “тестуються” в Дія Сіті з наміром їх масштабування.

“Це один із найбільш комплексних законів за багато років. Щоб реалізувати такий проєкт, довелося внести зміни до десятків законів. Якщо ми хочемо ретранслювати ці напрацювання на всю економіку, необхідно буде переписати ці десятки законів, включаючи КЗпП України” — розповідає Бабич.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав базовий закон про Дія Сіті, ухвалений Верховною Радою. Законом передбачається запровадження спеціального правового режиму для ІТ-галузі, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні.