Девушка-подросток пропала во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Полиция во Львове расследует исчезновение 14-летней девушки. Об этом сообщили УНН в полиции.
Следственный отдел Лычаковского отдела полиции начал досудебное расследование по ст.115 УК Украины (умышленное убийство) по факту исчезновения несовершеннолетней.
Девушка 2004 года рождения ушла из дома и не вернулась.
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Проводятся следственные действия по установлению места нахождения пропавшей.
Напомним, 22 ноября в Днепропетровской области пропал ребенок.
Как сообщал УНН, в Сумской области бесследно исчезли четверо детей. Позже полиция нашла школьников с Сумской области.