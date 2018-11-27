Дівчина-підліток зникла у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Поліція у Львові розслідує зникнення 14-річної дівчини. Про це УНН повідомили у поліції.
Слідчий відділ Личаківського відділу поліції розпочав досудове розслідування за ст.115 КК Україні (умисне вбивство) за фактом зникнення неповнолітньої.
Дівчина 2004 року народження пішла з дому та не повернулася.
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Наразі проводяться слідчі дії з встановлення місця перебування зниклої.
Нагадаємо, 22 листопада на Дніпропетровщині зникла дитина.
Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.