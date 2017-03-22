Детсад в Киеве закрыли на карантин из-за обнаружения кишечной инфекции

"Да, закрыли на карантин. В связи с выявлением кишечной инфекции ", - отметила собеседник агентства.

Как сообщили УНН в детском саду, карантин будет не долгосрочным, заведение не будет работать несколько дней.

"Временно (закрыли - ред.), на несколько дней, чтобы провести полную дезинфекцию", - добавила она.

Как сообщал УНН, из-за проблем с мусором во Львове могут закрыть школы и детсады .