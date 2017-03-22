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Дитсадок у Києві закрили на карантин через виявлення кишкової інфекції

Київ • УНН

 • 13293 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Києві в Дарницькому районі дитячий садок №634 закрили на карантин через виявлення кишкової інфекції. Про це у коментарі УНН повідомила співробітник дитсадку.

“Так, закрили на карантин. У зв’язку з виявленням кишкової інфекції”, — зазначила співрозмовник агентства.

Як повідомили УНН у дитсадку, карантин буде не довгостроковим, заклад не працюватиме кілька днів.

“Тимчасово (закрили — ред.), на кілька днів, щоб провести повну дезінфекцію”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, через проблеми зі сміттям у Львові можуть закрити школи та дитсадки.

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