Дитсадок у Києві закрили на карантин через виявлення кишкової інфекції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Києві в Дарницькому районі дитячий садок №634 закрили на карантин через виявлення кишкової інфекції. Про це у коментарі УНН повідомила співробітник дитсадку.
“Так, закрили на карантин. У зв’язку з виявленням кишкової інфекції”, — зазначила співрозмовник агентства.
Як повідомили УНН у дитсадку, карантин буде не довгостроковим, заклад не працюватиме кілька днів.
“Тимчасово (закрили — ред.), на кілька днів, щоб провести повну дезінфекцію”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, через проблеми зі сміттям у Львові можуть закрити школи та дитсадки.