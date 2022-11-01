"Детство без войны": Киевский КБК и сеть магазинов EVA проводит совместную благотворительную акцию

Цитата

"Киевский КБК с начала войны оказывает благотворительную помощь волонтерам, госпиталям, обуховской и другим громадам Киевской области, пострадавшим от войны. Мы также внедрили социальный проект "Гофрокровати для украинцев" вместе с "Новой почтой".

А теперь мы начинаем новый этап - даем возможность легко приобщиться к благотворительности покупателям нашей продукции. Первый проект будет вместе с сетью магазинов EVA в ноябре-декабре 2022 - мы проведем совместную благотворительную акцию: с каждой упаковки продукции ТМ Диво и Диво Premio, приобретенной в сети EVA, будет перечислено 1 грн в фонд "Детство без войны". Ожидаем привлечь таким образом не менее 100 тыс. гривен", - рассказали на комбинате.

Напомним

Логистическая компания “Новая почта” и Киевский картонно-бумажный комбинат с апреля сотрудничают в проекте “Гофрокровати для украинцев”. За это время всем, кто нуждался в помощи, бесплатно доставили 1600 гофрокроватей и 132 гофростулья.

Справка

Киевский картонно-бумажный комбинат работает в Обухове и является градообразующим предприятием, на котором сейчас работают 2500 украинцев. ККБК осуществляет экспорт своей продукции в 35 стран мира и имеет 148 миллионов долларов объема товарной продукции.

На сегодня Киевский картонно-бумажный комбинат производит гофротару, литую тару, картон и бумажные изделия, в частности – известную на всю Украину туалетную бумагу “Обухов-65”.