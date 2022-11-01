"Дитинство без війни": Київський КПК та мережа магазинів EVA проводить спільну благодійну акцію

ukru
"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
Ексклюзив
09:22 • 267 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 3108 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 46057 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 155389 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134320 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166197 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 191912 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224343 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225520 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 455189 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 117841 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120507 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 110844 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 121163 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 50136 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 155386 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 455188 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 408084 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 617082 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 740822 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22333 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 38821 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 101910 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 137013 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220479 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

"Дитинство без війни": Київський КПК та мережа магазинів EVA проводить спільну благодійну акцію

"Дитинство без війни": Київський КПК та мережа магазинів EVA проводить спільну благодійну акцію

Київ • УНН

 • 666131 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Київський картонно-паперовий комбінат разом з мережею магазинів EVA долучиться до благодійної акції "Дитинство без війни". Проєкт буде тривати два місяці - з листопада по грудень, розповіли у пресслужбі Київського КПК, передає УНН.

Цитата

"Київський КПК з початку війни надає благодійну допомогу волонтерам, госпіталям, обухівській та іншим громадам Київської області, які постраждали від війни. Ми також запровадили соціальний проект "Гофроліжка українцям" разом з "Новою поштою".

А тепер ми започатковуємо новий етап - даємо можливість легко долучитися до благодійності покупцям нашої продукції. Перший проект буде разом з мережею магазинів EVA в листопаді-грудні 2022 - ми проведемо спільну благодійну акцію: з кожної упаковки продукції ТМ Диво та Диво Premio, придбаної в мережі EVA, буде перераховано 1 грн до фонду "Дитинство без війни". Очікуємо залучити таким чином не менше 100 тис. гривень", - розповіли на комбінаті.

Нагадаємо

Логістична компанія “Нова пошта” та Київський картонно-паперовий комбінат з квітня співпрацюють у проекті “Гофроліжка для українців”. За цей час всім, хто потребував допомоги, безплатно доставили 1600 гофроліжок та 132 гофростільців.

Довідка

Київський картонно-паперовий комбінат працює в Обухові і є містоутворюючим підприємством, на якому наразі працює 2500 українців. ККПК здійснює експорт своєї продукції у 35 країн світу та має 148 мільйонів доларів обсягу товарної продукції.

Наразі Київський картонно-паперовий комбінат виробляє гофротару, литу тару, картон та паперові вироби, зокрема – відомий на всю Україну туалетний папір “Обухів-65”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,884.69