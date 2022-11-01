"Дитинство без війни": Київський КПК та мережа магазинів EVA проводить спільну благодійну акцію

Цитата

"Київський КПК з початку війни надає благодійну допомогу волонтерам, госпіталям, обухівській та іншим громадам Київської області, які постраждали від війни. Ми також запровадили соціальний проект "Гофроліжка українцям" разом з "Новою поштою".

А тепер ми започатковуємо новий етап - даємо можливість легко долучитися до благодійності покупцям нашої продукції. Перший проект буде разом з мережею магазинів EVA в листопаді-грудні 2022 - ми проведемо спільну благодійну акцію: з кожної упаковки продукції ТМ Диво та Диво Premio, придбаної в мережі EVA, буде перераховано 1 грн до фонду "Дитинство без війни". Очікуємо залучити таким чином не менше 100 тис. гривень", - розповіли на комбінаті.

Нагадаємо

Логістична компанія “Нова пошта” та Київський картонно-паперовий комбінат з квітня співпрацюють у проекті “Гофроліжка для українців”. За цей час всім, хто потребував допомоги, безплатно доставили 1600 гофроліжок та 132 гофростільців.

Довідка

Київський картонно-паперовий комбінат працює в Обухові і є містоутворюючим підприємством, на якому наразі працює 2500 українців. ККПК здійснює експорт своєї продукції у 35 країн світу та має 148 мільйонів доларів обсягу товарної продукції.

Наразі Київський картонно-паперовий комбінат виробляє гофротару, литу тару, картон та паперові вироби, зокрема – відомий на всю Україну туалетний папір “Обухів-65”.