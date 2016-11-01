Ребенок погиб в результате ДТП на Харьковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 31 октября, погиб шестилетний мальчик. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.
Так, сообщение о происшествии поступило в Купянский отдел полиции 31 октября в 21-20.
Установлено, что 38-летний водитель автомобиля "Шевроле" на автодороге Чугуев - Меловое, вблизи города Купянска, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
На момент ДТП в машине находился 6-летний сын водителя. С многочисленными ушибами туловища ребенка было госпитализировано в реанимационное отделение Купянской ЦРБ, где от полученных травм мальчик скончался.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.