Ребенок погиб в результате ДТП на Харьковщине

Так, сообщение о происшествии поступило в Купянский отдел полиции 31 октября в 21-20.

Установлено, что 38-летний водитель автомобиля "Шевроле" на автодороге Чугуев - Меловое, вблизи города Купянска, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

На момент ДТП в машине находился 6-летний сын водителя. С многочисленными ушибами туловища ребенка было госпитализировано в реанимационное отделение Купянской ЦРБ, где от полученных травм мальчик скончался.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.