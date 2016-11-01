Дитина загинула внаслідок ДТП на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 31 жовтня, загинув шестирічний хлопчик. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції у Харківській області.
Так, повідомлення про подію надійшло до Куп’янського відділу поліції 31 жовтня о 21-20.
Встановлено, що 38-річний водій автомобіля “Шевроле” на автодорозі Чугуїв — Мілове, поблизу міста Куп’янська, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і врізався в дерево.
На момент скоєння ДТП в машині знаходився 6-річний син водія. З численними забиттями тулубу дитину було госпіталізовано до реанімаційного відділення Куп’янської ЦРЛ, де від отриманих травм хлопчик помер.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.