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Ребенок-сюрприз: пассажирка авиакомпании KLM не знала, что беременна и родила в рейсе из Эквадора

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. На прошлой неделе молодая женщина неожиданно родила ребенка на борту рейса KLM из Эквадора в Амстердам. Об этом УНН пишет ссылаясь на NL Times.

Детали

За несколько часов до приземления женщина почувствовала боль в животе и сходила в туалет. Там, после нескольких коротких схваток, она родила сына, сообщили в больнице Spaarnse Gasthuis, добавив, что она не подозревала, что беременна.

В самолете находились два врача и медсестра из Австрии, которые смогли оказать помощь. По данным больницы, мать назвала сына в честь одного из пришедших на помощь - Максимилиан.

Мать была доставлена в больницу после приземления в аэропорту Схипхол.

Сообщается, что и мать, и сын чувствуют себя хорошо.

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