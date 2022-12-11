Ребенок-сюрприз: пассажирка авиакомпании KLM не знала, что беременна и родила в рейсе из Эквадора
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На прошлой неделе молодая женщина неожиданно родила ребенка на борту рейса KLM из Эквадора в Амстердам. Об этом УНН пишет ссылаясь на NL Times.
Детали
За несколько часов до приземления женщина почувствовала боль в животе и сходила в туалет. Там, после нескольких коротких схваток, она родила сына, сообщили в больнице Spaarnse Gasthuis, добавив, что она не подозревала, что беременна.
В самолете находились два врача и медсестра из Австрии, которые смогли оказать помощь. По данным больницы, мать назвала сына в честь одного из пришедших на помощь - Максимилиан.
Мать была доставлена в больницу после приземления в аэропорту Схипхол.
Сообщается, что и мать, и сын чувствуют себя хорошо.