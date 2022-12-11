Дитина-сюрприз: пасажирка авіакомпанії KLM не знала, що вагітна і народила в рейсі з Еквадору
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Минулого тижня молода жінка несподівано народила дитину на борту рейсу KLM з Еквадору до Амстердаму. Про це УНН пише посилаючись на NL Times.
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За кілька годин до приземлення жінка відчула біль у животі та сходила до туалету. Там, після кількох коротких схваток, вона народила сина, повідомили у лікарні Spaarnse Gasthuis, додавши, що вона гадки не мала, що вагітна.
У літаку перебували два лікарі та медсестра з Австрії, які змогли надати допомогу. За даними лікарні, мати назвала сина на честь одного з людей, які прийшли на допомогу - Максиміліан.
Мати була доставлена до лікарні після приземлення в аеропорту Схіпхол.
Повідомляється, що і мати, і син почуваються добре.