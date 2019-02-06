Ребенок-сирота больше года живет в психиатрической больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Двенадцатилетний парень, которого при рождении оставила мама, а потом отказались приемные родители, больше года живет в Киевской областной психиатрической больницы №2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Сотрудники Департамента реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Ирина Сергиенко и Елена Темченко совместно с общественным монитором Ольгой канитель осуществили мониторинговый визит в Киевскую областную психиатрическую больницу № 2, где и обнаружили ребенка.
"Во время инспектирования больницы было обнаружено, что двенадцатилетний парень, которого при рождении оставила мама, а потом отказались приемные родители, больше года живет в Киевской областной психиатрической больницы №2", - говорится в сообщении.
У парня диагноз "легкая умственная недостаточность", что является следствием того, что с ним никто не занимался. Долгое время он был бродягой, пока не оказался в психушке, куда его привез руководитель Васильковской районной службы по делам защиты детей и семьи.
"Предполагалось, что в больнице он будет находиться месяц, пока не решится проблема устройства ребенка. Но теперь сотрудники Васильковской районной службы по делам защиты детей и семьи на письма и телефонные звонки из больницы не отвечают. Более года парень не посещает школу", - добавили в пресс-службе.
Такая бездеятельность должностных лиц по отношению к ребенку-сироты недопустима. Соответствующие акты реагирования будут направлены к руководству Киевской областной государственной администрации.
Напомним, в течение 11 месяцев 2018 1547 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, были усыновлены, еще 4904 получили опеку в семьях, впрочем более 4,5 тысячи остались в интернатах.