Дитина-сирота понад рік живе в психіатричній лікарні

Співробітники Департаменту реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Ірина Сергієнко та Олена Темченко спільно з громадським монітором Ольгою Марудою здійснили моніторинговий візит до Київської обласної психіатричної лікарні № 2, де й виявили дитину.

"Під час інспектування лікарні було виявлено, що дванадцятирічний хлопець, якого при народженні залишила мама, а потім відмовилися прийомні батьки, понад рік живе у Київській обласній психіатричній лікарні №2", - йдеться у повідомленні.

У хлопця діагноз "легка розумова недостатність", що є наслідком того, що з ним ніхто не займався. Тривалий час він був волоцюгою, поки не опинився у психлікарні, куди його привіз керівник Васильківської районної служби у справах захисту дітей та сім’ї.

"Передбачалося, що в лікарні він перебуватиме місяць, поки не вирішиться проблема влаштування дитини. Але тепер співробітники Васильківської районної служби у справах захисту дітей та сім’ї на листи та телефонні дзвінки з лікарні не відповідають. Понад рік хлопець не відвідує школу", - додали у прес-службі.

Така бездіяльність посадових осіб по відношенню до дитини-сироти є неприпустимою. Відповідні акти реагування будуть скеровані до керівництва Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, протягом 11 місяців 2018 року 1547 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, були всиновлені, ще 4904 отримали опіку в родинах, втім понад 4,5 тисячі залишилися в інтернатах.