Дети в Днепропетровской области испытали новое футбольное поле
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Не так давно в пгт Петриковка, что в Днепропетровской области, построили новое футбольное поле. Сегодня там активно проводят школьные и районные соревнования. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает УНН.
Поле оборудовано современными тренажерами, спортивными площадками, профессиональными беговыми дорожками, игровыми площадками для баскетбола и волейбола.
"В таких условиях уже занимаются спортом более 700 учеников Петриковской опорной школы", - говорится в сообщении.
Ранее на месте стадиона школы было заросшее травой поле, на котором местные пасли коз. Сейчас - стадион европейского образца.
"Счастливые и здоровые дети - наше будущее. Именно для них создаем в Днепропетровской области современные спортивно-образовательные условия. Реконструируем школы, стадионы и бассейны, сводим "с нуля" комфортные садики. В Петриковском районе обновили опорную школу и стадион. На нем уже проходят школьные и районные соревнования", - комментирует председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.
Напомним, как писал УНН, в Днепропетровской области за четыре года построили 95 футбольных объектов.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине к 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.