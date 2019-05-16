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Дети в Днепропетровской области испытали новое футбольное поле

Дети в Днепропетровской области испытали новое футбольное поле

Киев  •  УНН

 • 11612 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Не так давно в пгт Петриковка, что в Днепропетровской области, построили новое футбольное поле. Сегодня там активно проводят школьные и районные соревнования. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает УНН.

Поле оборудовано современными тренажерами, спортивными площадками, профессиональными беговыми дорожками, игровыми площадками для баскетбола и волейбола.

"В таких условиях уже занимаются спортом более 700 учеников Петриковской опорной школы", - говорится в сообщении.

Ранее на месте стадиона школы было заросшее травой поле, на котором местные пасли коз. Сейчас - стадион европейского образца.

"Счастливые и здоровые дети - наше будущее. Именно для них создаем в Днепропетровской области современные спортивно-образовательные условия. Реконструируем школы, стадионы и бассейны, сводим "с нуля" комфортные садики. В Петриковском районе обновили опорную школу и стадион. На нем уже проходят школьные и районные соревнования", - комментирует председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Напомним, как писал УНН, в Днепропетровской области за четыре года построили 95 футбольных объектов.

Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине к 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

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