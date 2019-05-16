Діти на Дніпропетровщині випробували нове футбольне поле

КИЇВ. 16 травня. УНН. Не так давно у смт Петриківці, що на Дніпропетровщині, побудували нове футбольне поле. Сьогодні там активно проводять шкільні та районні змагання. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА, передає УНН.