Діти на Дніпропетровщині випробували нове футбольне поле
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Не так давно у смт Петриківці, що на Дніпропетровщині, побудували нове футбольне поле. Сьогодні там активно проводять шкільні та районні змагання. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА, передає УНН.
Поле обладнане сучасними тренажерами, спортивними майданчиками, професійними біговими доріжками, ігровими майданчиками для баскетболу та волейболу.
"В таких умовах вже займаються спортом понад 700 учнів Петриківської опорної школи", - йдеться у повідомленні.
Раніше на місці стадіону школи було поросле травою поле, на якому місцеві випасали кіз. Нині – стадіон європейського зразка.
"Щасливі та здорові діти – наше майбутнє. Саме для них створюємо на Дніпропетровщині сучасні спортивно-освітні умови. Реконструюємо школи, стадіони та басейни, зводимо "з нуля" комфортні садочки. У Петриківському районі оновили опорну школу та стадіон. На ньому вже проходять шкільні та районні змагання", - коментує голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.
Нагадаємо, як писав УНН, на Дніпропетровщині за чотири роки побудували 95 футбольних об'єктів.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.