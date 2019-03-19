Дети "киборгов" стали героями календаря на 2019 год

Событие состоялось в кулуарах Верховной Рады Украины. Героями каждой страницы стали дети из семей погибших военнослужащих в зоне проведения АТО. Мальчики и девочки, одетые в вышиванки, изображаются на снимках крупным планом с акцентом на глаза. Всего в календаре изображены 12 детей на каждый месяц года.



На странице текущего месяца, например, изображен пятилетний мальчик Макар Рябуха. Под его фотографией напечатана цитата парня об отце: "Я мечтаю еще раз увидеть своего отца и прижаться к его крепкому плечу, мне его очень не хватает". В приложении к фотографиям указано, что отец Макара Андрей Рябуха погиб от болезни, которую получил в зоне АТО. Соответствующую информацию о судьбе родителей каждого ребенка можно найти на последней странице календаря.



Как сообщал УНН, в Киеве провели панихиду по погибшим "киборгами" донецкого аэропорта.