Діти "кіборгів" стали героями календаря на 2019 рік

Подія відбулася в кулуарах Верховної Ради України. Героями кожної сторінки стали діти з родин загиблих військовослужбовців в зоні проведення АТО. Хлопчики і дівчата , вдягнені в вишиванки, зображуються на знімках зблизька з акцентом на очі. Усього у календарі зображено 12 дітей на кожний місяць року.



На сторінці поточного місяця, наприклад, зображений п’ятирічний хлопчик Макар Рябуха. Під його фотографією надрукована цитата хлопця про батька: "Я мрію ще раз побачити свого тата та пригорнутися до його міцного плеча, Мені його дуже не вистачає". У додатку до фотографій зазначено, що батько Макара Андрій Рябуха загинув від хвороби, яку отримав в зоні АТО. Відповідну інформацію про долі батьків кожної дитини можна знайти на останній сторінці календаря.



Як повідомляв УНН, у Києві провели панахиду за загиблими “кіборгами” донецького аеропорту.