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Детей Тернопольщины мотивируют к игре в футбол: строят 10 мини-полей

Детей Тернопольщины мотивируют к игре в футбол: строят 10 мини-полей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В рамках реализации государственной программы по обеспечению доступности футбольной инфраструктуры, в Тернопольской области продолжается строительство 10 новых футбольных мини-полей. Об этом УНН сообщили в Тернопольской ОГА.

Завершить строительство футбольных площадок для игры в мини-футбол планируется до конца 2018 года.

С начала года в области уже построено одно футбольное мини-поле, уточнили в ОГА.

Также, местные чиновники отметили, что реализация строительства футбольных площадок стала возможной благодаря бюджетной программе "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" (утверждена постановлением Кабмина от 6 сентября 2017 года).

Напомним, что в этом году для детей Херсонщины уже построили 10 футбольных мини-полей.

А на днях об успешной реализации программы по строительству футбольных мини-полей заявили в ФФУ.

"Федерация футбола приветствует такую ​​политику государства, ведь именно создание футбольной инфраструктуры является главным основанием развития юношеского футбола и физического воспитания украинской молодежи", - отметил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.

В Федерации напомнили, что определили своей целью "реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50-ти стадионов".

"И мы уверенно движемся к реализации этой цели. Если, например, до 2014 года было построено 768 площадок для футбола, то с 2014-го по 2018 год уже построено более 720 объектов футбольной инфраструктуры (в частности, восемь стадионов). Сейчас на этапе строительства находятся около 800 объектов ", - отметил Протасов.

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