Дітей Тернопільщини заохочують до футболу: будують 10 міні-полів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В рамках реалізації державної програми із забезпечення доступності футбольної інфраструктури, у Тернопільській області триває будівництво 10 нових футбольних міні-полів. Про це УНН повідомили у Тернопільській ОДА.
Завершити будівництво футбольних майданчиків для гри в міні-футбол планується до кінця 2018 року.
З початку року в області вже збудоване одне футбольне міні-поле, уточнили в ОДА.
Також, місцеві чиновники зауважили, що реалізація будівництва футбольних майданчиків стала можливою завдяки бюджетній програмі “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України” (затверджена постановою Кабміну від 6 вересня 2017 року).
Нагадаємо, що цього року для дітей Херсонщини вже збудували 10 футбольних міні-полів.
А днями про успішну реалізацію програми із будівництва футбольних міні-полів заявили у ФФУ.
“Федерація футболу вітає таку політику держави, адже саме створення футбольної інфраструктури є головним підґрунтям розвитку юнацького футболу та фізичного виховання української молоді”, — зазначив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.
У Федерації нагадали, що визначили собі за мету “реалізувати дуже амбітний "план Маршалла", який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2 500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50-ти стадіонів”.
“І ми впевнено рухаємося до реалізації цієї мети. Якщо, наприклад, до 2014 року було збудовано 768 майданчиків для футболу, то з 2014-го по 2018 рік уже збудовано понад 720 об’єктів футбольної інфраструктури (зокрема, вісім стадіонів). Зараз на етапі будівництва перебувають близько 800 об’єктів”, — зауважив Протасов.