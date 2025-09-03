$41.360.01
Эксклюзив
10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Эксклюзив
07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемого
2 сентября, 10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб
Disney заплатит миллионы за нарушение правил конфиденциальности детей на YouTube

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Disney на $10 млн за ненадлежащую маркировку детского видеоконтента на YouTube. Это позволяло собирать персональные данные несовершеннолетних для целевой рекламы без согласия родителей.

Disney заплатит миллионы за нарушение правил конфиденциальности детей на YouTube

Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала компанию Disney на 10 миллионов долларов за то, что видео, предназначенные для детей, на платформе YouTube не были должным образом помечены. Это нарушение правил защиты конфиденциальности детей в интернете могло позволить сбор персональных данных несовершеннолетних для целевой рекламы без согласия родителей.

Об этом сообщает издание Variety, пишет УНН.

Детали

FTC утверждает, что Disney нарушила требования Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA), который обязывает компании получать разрешение родителей на сбор информации о детях до 13 лет. 

Наше распоряжение наказывает Disney за злоупотребление доверием родителей и одновременно создает возможности для будущей защиты детей через технологии проверки возраста

– заявил глава FTC Эндрю Фергюсон.

В ответ Disney подтвердила готовность соблюдать законы о конфиденциальности детей и подчеркнула стремление обеспечить безопасность контента для семей. 

Это урегулирование касается только контента на YouTube, а не собственных цифровых платформ Disney. Мы продолжаем инвестировать в инструменты для защиты детей

– отметили в компании.

В жалобе FTC говорится, что в 2020 году YouTube сообщил Disney о около 300 видео, включая "Суперсемейку", "Коко", "Историю игрушек", "Запутанную историю" и "Холодное сердце", которые не были помечены как "предназначенные для детей". Disney публиковала их на каналах с тегом "Не предназначено для детей", из-за чего платформа собирала данные о зрителях и размещала целевую рекламу.

Теперь компания обязана поддерживать Программу определения аудитории для всех видео на YouTube и внедрять технологии проверки возраста, что позволит точнее идентифицировать аудиторию без необходимости вручную тегировать каждое видео.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Соединённые Штаты
YouTube