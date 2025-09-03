$41.360.01
Disney сплатить мільйони за порушення правил конфіденційності дітей на YouTube

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Федеральна торгова комісія США оштрафувала Disney на $10 млн за неналежне маркування дитячого відеоконтенту на YouTube. Це дозволяло збирати персональні дані неповнолітніх для цільової реклами без згоди батьків.

Disney сплатить мільйони за порушення правил конфіденційності дітей на YouTube

Федеральна торгова комісія США (FTC) оштрафувала компанію Disney на 10 мільйонів доларів за те, що відео, призначені для дітей, на платформі YouTube не були належним чином позначені. Це порушення правил захисту конфіденційності дітей в інтернеті могло дозволити збір персональних даних неповнолітніх для цільової реклами без згоди батьків.

Про це повідомляє видання Variety, пише УНН.

Деталі

FTC стверджує, що Disney порушила вимоги Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA), який зобов’язує компанії отримувати дозвіл батьків на збір інформації про дітей до 13 років. 

Наше розпорядження карає Disney за зловживання довірою батьків і водночас створює можливості для майбутнього захисту дітей через технології перевірки віку

– заявив голова FTC Ендрю Фергюсон.

– заявив голова FTC Ендрю Фергюсон.

У відповіді Disney підтвердила готовність дотримуватися законів про конфіденційність дітей і наголосила на прагненні забезпечити безпеку контенту для сімей. 

Це врегулювання стосується лише контенту на YouTube, а не власних цифрових платформ Disney. Ми продовжуємо інвестувати в інструменти для захисту дітей

– зазначили в компанії.

У скарзі FTC йдеться, що у 2020 році YouTube повідомив Disney про близько 300 відео, включно з "Суперсімейкою", "Коко", "Історією іграшок", "Заплутаною історією" та "Крижаним серцем", які не були позначені як "призначені для дітей". Disney публікувала їх на каналах з тегом "Не призначено для дітей", через що платформа збирала дані про глядачів і розміщувала цільову рекламу.

Тепер компанія зобов’язана підтримувати Програму визначення аудиторії для всіх відео на YouTube та впроваджувати технології перевірки віку, що дозволить точніше ідентифікувати аудиторію без необхідності вручну тегувати кожне відео.

Степан Гафтко

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Сполучені Штати Америки
YouTube