Disney закрывает российский офис своего кинопроката

Детали

"Disney закрывает российский офис своего киноподразделения. По данным БК, большинство сотрудников офиса в Москве, где пока базируется кинопрокатный отдел студии, уже уволены. Оставшаяся команда мейджора переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza, чтобы закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании в россии", - говорится в сообщении.

Как указано, почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет непосредственно через американский офис Disney.

Ранее

В марте этого года Disney объявила о временной остановке проката своих фильмов в россии. Уже в октябре перестал работать русскоязычный сайт Disney. Также недоступны аккаунты студии в соцсетях.