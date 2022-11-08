Disney закриває російський офіс свого кінопрокату

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"Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу. За даними БК, більшість співробітників офісу у Москві, де поки що базується кінопрокатний відділ студії, уже звільнено. Команда мейджора, що залишилася, переїде в головний російський офіс Disney в БЦ Lotte Plaza, щоб закінчити необхідну роботу перед повною зупинкою діяльності компанії в росії", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, наразі майже вся комунікація з контрагентами в СНД йде безпосередньо через американський офіс Disney.

Раніше

У березні цього року Disney оголосила про тимчасову зупинку прокату своїх фільмів у росії. Вже у жовтні перестав працювати російськомовний сайт Disney. Також недоступними стали акаунти студії у соцмережах.