Дисконтов не будет: обвалятся ли цены на рынке новостроек

Детали

Обвала цены и больших дисконтов ожидать не стоит, ведь себестоимость работ растет.

Себестоимость строительства, по оценкам застройщиков, уже возросла на 10 – 15%, а в некоторых случаях рост составляет и 30% – в зависимости от используемых материалов.

“Не будет дисконта 20-30-50%, как это прогнозировали. Потому что рост себестоимости не позволяет снижаться в цене. Однозначно, прибыль строительных компаний уменьшится, некоторые откровенно говоря, готовы строить в ноль, по себестоимости, чтобы просто обеспечивать рабочие места и объем производства, чтобы не было простоев, чтобы не было остановки процесса”, – говорят в Интеграл-Буд.

Но и цены поднимать девелоперы не спешат, а уже подписанные контракты планируют реализовать по старым расценкам.

“Мы стараемся удерживать цены, поскольку понимаем, что спрос наоборот падает и платежеспособность падает”, – говорят в БК Dim.

А вот на объектах низкой готовности рост стоимости некоторые застройщики все же допускают.

Масштабного пересмотра цен на первичном рынке жилья следует ожидать тогда, когда восстановится спрос. Достаточно оптимистично смотрят на это в компании KAN Development – ​​осенью ожидают оживления спроса, а после этого можно будет вернуться к вопросу ценообразования.

Что касается задержки в сдаче существующих объектов, то, хоть и не очень охотно, но застройщики это допускают – из-за простоя в весенний период и нехватки кадров.

“Конечно, застройщики постараются максимально быстро завершить. Им самим выгодно это сделать, чтобы поскорее заселить и не нести расходы на содержание, на отопление этих домов, скорее передать право собственности. Но все равно в графики довоенные уложиться невозможно”, – говорят в Интеграл-Буд.

Сейчас большинство застройщиков направили все имеющиеся силы на завершение тех проектов, которые близки к завершению. Прогнозируют, что отдельные проекты все же смогут реализовать в срок или с минимальным отставанием.

А вот что касается запуска новых проектов, то, скорее всего, это произойдет после победы.

Подробнее читайте в материале УНН Нехватка кадров и дефицит материалов: как восстанавливается рынок строительства жилья и подорожают ли квартиры.