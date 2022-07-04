Дисконтів не буде: чи обваляться ціни на ринку новобудов

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Обвалу ціни та великих дисконтів очікувати не варто, адже собівартість робіт зростає.

Собівартість будівництва, за оцінками забудовників, вже зросла на 10 - 15%, а у деяких випадках зростання становить і 30% - залежно від матеріалів, що використовуються.

“Не буде дисконту 20-30-50%, як це прогнозували. Тому що зростання собівартості не дає можливість понижатися в ціні. Однозначно, прибуток будівельних компаній зменшиться, деякі відверто кажучи, готові будувати в нуль, за собівартістю, щоб просто забезпечувати робочі місця і обсяг виробництва, щоб не було простоїв, щоб не було зупинки процесу”, - кажуть в Інтеграл-Буд.

Але і ціни піднімати девелопери не поспішають, а вже підписані контракти планують реалізувати за старими розцінками.

“Ми намагаємося утримувати ціни, оскільки розуміємо, що попит навпаки падає і платоспроможність падає”, - кажуть у БК Dim.

А ось на об'єктах низької готовності зростання вартості деякі забудовники все ж допускають.

Масштабного ж перегляду цін на первинному ринку житла варто очікувати тоді, коли відновиться попит. Доволі оптимістично дивляться на це у компанії KAN Development - восени очікують пожвавлення попиту, а після цього можна буде повернутися до питання ціноутворення.

Щодо затримки у здачі існуючих об'єктів, то, хоч і не дуже охоче, але забудовники це допускають - обумовлено і об'єктивними причинами - простоєм у весняний період, браком кадрів.

“Звичайно, забудовники намагатимуться максимально швидко завершити. Їм самим вигідно це зробити, щоб скоріше заселити і не нести витрати на утримання, на опалення цих будинків, швидше передати права власності. Але все одно в графіки довоєнні вкластися неможливо”, - кажуть в Інтеграл-Буд.

Наразі більшість забудовників спрямували усі наявні сили на завершення тих проектів, що близькі до завершення. Прогнозують, що окремі проекти все ж зможуть реалізувати в строк чи з мінімальним відставанням.

А ось щодо запуску нових проектів, то, скоріш за все, це станеться після перемоги.

Детальніше читайте в матеріалі УНН Брак кадрів та дефіцит матеріалів: як відновлюється ринок будівництва житла та чи подорожчають квартири.