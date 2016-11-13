Дирижер из Украины получил звание ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Дирижер Национальной оперы Украины, художественный руководитель и главный дирижер оркестра "Киев-Классик" Герман Макаренко был удостоен звания "Артист во имя мира", которое присуждает ЮНЕСКО, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Отмечается, что этот титул вручают деятелям из разных сфер культуры "за вклад в привлечение внимания общественности к проблемам мира, справедливости, толерантности, к положению детей в трудной ситуации, к борьбе с неграмотностью и сохранение окружающей среды".
Так, церемония награждения Г.Макаренка состоится 29 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Для этого события камерный оркестр "Киев-Классик" готовит специальную концертную программу из музыкальных произведений всех континентов планеты.
Напомним, что Герман Макаренко - народный артист Украины, а также Посол украинской культуры.