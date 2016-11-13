Диригент з України отримав звання ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Диригент Національної опери України, художній керівник і головний диригент оркестру “Київ-Класик” Герман Макаренко був удостоєний звання “Артист заради миру”, яке присуджує ЮНЕСКО, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Зазначається, що цей титул вручають діячам з різних сфер культури “за внесок у привернення уваги громадськості до проблем миру, справедливості, толерантності, до становища дітей у важкій ситуації, до боротьби з неписьменністю і збереження навколишнього середовища”.
Так, церемонія нагородження Г.Макаренка відбудеться 29 листопада у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Для цієї події камерний оркестр “Київ-Класик” готує спеціальну концертну програму з музичних творів усіх континентів планети.
Нагадаємо, що Герман Макаренко — народний артист України, а також Посол української культури.