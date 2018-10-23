Директор ЦРУ отправилась в Турцию для участия в расследовании смерти Хашкаджи

Отмечается, что Хаспел вылетит в Турцию в ближайшее время. Детали визита в данный момент не приводятся.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердила смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле. Генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что в данный момент под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Он также сообщил о том, что со своих постов уволены советник принца генерал Ахмед Асири, который занимал высокий пост в разведке королевства, и советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани.