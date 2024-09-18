Сообщено о подозрении в служебной халатности директору коммунального предприятия, который закупил тюльпаны для клумб с ущербом более 230 тысяч гривен. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Чиновник столичного коммунального предприятия в октябре 2023 заключил договор о закупке из-за рубежа насаждений тюльпанов в количестве 48 тыс. штук, которые предназначались для рассадки по территории Печерского района. Но предприятие заплатило из бюджета значительно завышенную цену.

Как обнаружили следователи, директор указанного КП из-за недобросовестного отношения к служебным обязанностям, при утверждении документации не проверил рыночную стоимость закупаемого товара и таким образом допустил завышение стоимости растений на более 230 тысяч гривен.

Полицейские сообщили чиновнику о подозрении в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Напомним

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