За 1 тис. доларів обіцяла місце для поховання: повідомлено про підозру працівниці Південного кладовища
Київ • УНН
У Києві працівниці Південного кладовища повідомлено про підозру за вимагання 1тис. доларів за місце поховання. Жінку затримали під час отримання грошей, їй загрожує до 8 років ув'язнення.
Повідомлено про підозру працівниці Південного кладовища столиці, яка за 1000 доларів обіцяла місце для поховання. Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру працівниці Південного кладовища, яка за гроші обіцяла домовитись з керівництвом комунального підприємства, що опікується кладовищами, про виділення місця для поховання (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України),
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Згідно з даними слідства, чоловік шукав місце для поховання родича. Йому повідомили, що кладовище є напівзакритим, тобто можливе лише підзахоронення до родинних могил. Однак за 1000 доларів США жінка зможе вплинути на службових осіб комунального підприємства, у віданні якого перебуває кладовище, та забезпечити виділення місця для поховання померлого.
При цьому родина померлого також має офіційно замовити ритуальні послуги на 33 тисячі гривень.
Під час передачі 1000 доларів США жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.
Їй повідомили про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
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