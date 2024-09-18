Сообщено о подозрении работнице Южного кладбища столицы, которая за 1000 долларов обещала место для захоронения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении работнице Южного кладбища, которая за деньги обещала договориться с руководством коммунального предприятия, которое занимается кладбищами, о выделении места для захоронения (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Согласно данным следствия, мужчина искал место для захоронения родственника. Ему сообщили, что кладбище является полузакрытым, то есть возможно только подзахоронение к родственным могилам. Однако за 1000 долларов США женщина сможет повлиять на должностных лиц коммунального предприятия, в ведении которого находится кладбище, и обеспечить выделение места для захоронения умершего.

При этом семья умершего также должна официально заказать ритуальные услуги на 33 тысячи гривен.

Во время передачи 1000 долларов США женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

Ей сообщили о подозрении и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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