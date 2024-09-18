Директора столичного підприємства підозрюють у переплаті 230 тис. грн за тюльпани для клумб Печерська
Київ • УНН
Директору комунального підприємства Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості. Він закупив тюльпани для клумб Печерська за завищеною на 230 тисяч гривень ціною.
Повідомлено про підозру у службовій недбалості директору комунального підприємства, який закупив тюльпани для клумб зі збитком понад 230 тисяч гривень. Про це повідомила поліція Києва, пише УНН.
Деталі
Посадовець столичного комунального підприємства у жовтні 2023 уклав договір про закупівлю з-за кордону насаджень тюльпанів у кількості 48 тис. штук, котрі призначались для розсадження по території Печерського району. Але підприємство заплатило з бюджету значно завищену ціну.
Як виявили слідчі, директор зазначеного КП через несумлінне ставлення до службових обов’язків, при затвердженні документації не перевірив ринкову вартість закупованого товару й таким чином допустив завищення вартості рослин на понад 230 тисяч гривень.
Поліцейські повідомили посадовцю про підозру у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.
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