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Верховний Суд підтвердив вирок експосадовцю Міноборони за хабар у 24 мільйони гривень

Верховний Суд підтвердив вирок експосадовцю Міноборони за хабар у 24 мільйони гривень

Київ • УНН

 • 22337 перегляди

Верховний Суд України підтвердив вирок Дмитру Комасі, колишньому заступнику начальника управління Міноборони. Його засуджено до 4,5 років ув'язнення за пропозицію хабаря у 24 млн грн за позитивний аудит.

Верховний Суд України залишив без змін вирок колишньому посадовцю Міністерства оборони Дмитру Комасі, визнаному винуватим у пропозиції надання 24 млн грн хабаря. Про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Деталі

У відомстві розповіли, що 17 вересня Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін вирок Вищого антикорупційного суду та рішення Апеляційної палати ВАКС.

Згідно з попереднім рішенням колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони Комаху визнано винуватим у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" - об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України".

Таким чином, Верховний Суд постановив визнати колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони України винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Відповідно до рішення Верховного Суду Д. Комаху засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає

- наголосили в САП.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн гривень колишньому голові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку. Чоловіка підозрюють у зловживанні на ремонті доріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн гривень.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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