Верховный Суд подтвердил приговор экс-чиновнику Минобороны за взятку в 24 миллиона гривен
Киев • УНН
Верховный Суд Украины подтвердил приговор Дмитрию Комахе, бывшему заместителю начальника управления Минобороны. Он приговорен к 4,5 годам заключения за предложение взятки в 24 млн грн за положительный аудит.
Верховный Суд Украины оставил без изменений приговор бывшему чиновнику Министерства обороны Дмитрию Комахе, признанному виновным в предложении предоставления 24 млн грн взятки. Об этом заявила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что 17 сентября Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить без изменений приговор Высшего антикоррупционного суда и решение Апелляционной палаты ВАКС.
Согласно предыдущему решению бывший заместитель начальника управления Министерства обороны Комаха признан виновным в предложении предоставления 24 млн грн неправомерной выгоды за положительный аудит обустройства «Крепости» - объекта специального назначения «Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины».
Таким образом, Верховный Суд постановил признать бывшего заместителя начальника управления Министерства обороны Украины виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины. В соответствии с решением Верховного Суда Д. Комаха приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит
Напомним,
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко. Мужчину подозревают в злоупотреблении на ремонте дорог на Днепропетровщине, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн гривен.