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Директора одного из коммунальных предприятий Лисичанска подозревают в хищении средств

Директора одного из коммунальных предприятий Лисичанска подозревают в хищении средств

Киев  •  УНН

 • 13191 просмотра

КИЕВ. 22 апреля УНН. Директору одного из коммунальных предприятий Лисичанского городского совета сообщено о подозрении в хищении средств путем незаконных выплат, нанесло около 340 тыс. грн убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

“Под процессуального руководства Лисичанского местной прокуратуры сообщено о подозрении директору одного из коммунальных предприятий Лисичанского городского совета в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах и повторно (ч.ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, должностное лицо с целью личного неправомерного обогащения и вопреки требованиям законодательства заключило с Лисичанским городским советом две дополнительные соглашения к трудовому контракту — по выплате материальной помощи в размере 12 среднемесячных заработных плат и начисления премии.

“Противоправные действия руководителя предприятия позволили ему получить денежные средства и причинили вред коммунальному предприятию в крупных размерах — около 340 тыс. грн”, — отмечается в сообщении.

Также сейчас решается вопрос об отстранении указанного лица от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

“Обвинительный акт по ч.ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя, повлекшее тяжкие последствия) в отношении секретаря Лисичанского городского совета, который подписывал незаконные дополнительные соглашения к контракту, находится на рассмотрении в суде”, — говорится в сообщении.

Напомним, за растрату средств на ремонт столичных домов будут судить служащего коммунального предприятия.

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