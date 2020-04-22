Директора одного из коммунальных предприятий Лисичанска подозревают в хищении средств
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. Директору одного из коммунальных предприятий Лисичанского городского совета сообщено о подозрении в хищении средств путем незаконных выплат, нанесло около 340 тыс. грн убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
“Под процессуального руководства Лисичанского местной прокуратуры сообщено о подозрении директору одного из коммунальных предприятий Лисичанского городского совета в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах и повторно (ч.ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, должностное лицо с целью личного неправомерного обогащения и вопреки требованиям законодательства заключило с Лисичанским городским советом две дополнительные соглашения к трудовому контракту — по выплате материальной помощи в размере 12 среднемесячных заработных плат и начисления премии.
“Противоправные действия руководителя предприятия позволили ему получить денежные средства и причинили вред коммунальному предприятию в крупных размерах — около 340 тыс. грн”, — отмечается в сообщении.
Также сейчас решается вопрос об отстранении указанного лица от занимаемой должности и избрании меры пресечения.
“Обвинительный акт по ч.ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя, повлекшее тяжкие последствия) в отношении секретаря Лисичанского городского совета, который подписывал незаконные дополнительные соглашения к контракту, находится на рассмотрении в суде”, — говорится в сообщении.
Напомним, за растрату средств на ремонт столичных домов будут судить служащего коммунального предприятия.