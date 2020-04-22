Директора одного з комунальних підприємств Лисичанська підозрюють у розкраданні коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. Директору одного з комунальних підприємств Лисичанської міської ради повідомлено про підозру у розкраданні коштів шляхом незаконних виплат, що завдало близько 340 тис. грн збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“За процесуального керівництва Лисичанської місцевої прокуратури повідомлено про підозру директору одного з комунальних підприємств Лисичанської міської ради у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та повторно (ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними слідства, посадова особа з метою особистого неправомірного збагачення та всупереч вимог законодавства уклала з Лисичанською міською радою дві додаткові угоди до трудового контракту — щодо виплати матеріальної допомоги у розмірі 12 середньомісячних заробітних плат та нарахування премії.
"Протиправні дії керівника підприємства дали йому змогу отримати грошові кошти та спричинили шкоду комунальному підприємству у великих розмірах — близько 340 тис. грн“,- зазначається в повідомленні.
Також наразі вирішується питання щодо відсторонення вказаної особи від займаної посади та обрання запобіжного заходу.
“Обвинувальний акт за ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки) стосовно секретаря Лисичанської міської ради, який підписував незаконні додаткові угоди до контракту, знаходиться на розгляді у суді”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за розтрату коштів на ремонт столичних будинків судитимуть службовця комунального підприємства.