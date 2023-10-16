Директор Одесского теруправления НАБУ получил награду от фигуранта дела Бюро: проводится проверка

Цитата

«По факту участия директора Одесского территориального управления Национального бюро Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия", и получения им награды от ректора этого вуза начата служебная проверка», - говорится в сообщении.

НАБУ отмечает, что Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей.

«На время проведения проверки Владимир Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей. Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения», - отмечается в сообщении.

Контекст

СМИ сообщают, что Деулина получил от ректора Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергея Кивалова, который является фигурантом в уголовном производстве НАБУ о подкупе судей.

Также отмечается, что Деулин получил награду не от университета, а на лично организованной встрече ректором.

Дополнение

СБУ заочно объявила подозрение сразу по пяти статьям бывшей винничанке Татьяне Грабович. Ранее она жила в Виннице и была помощницей экс-нардепа-„регионала“ Сергея Кивалова.