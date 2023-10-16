Директор Одесского теруправления НАБУ получил награду от фигуранта дела Бюро: проводится проверка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Из-за участия директора Одесского теруправления НАБУ Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, который проходил в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия", и получения им награды от ректора этого вуза Сергея Кивалова, который является фигурантом в уголовном производстве НАБУ о подкупе судей, начата служебная проверка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.
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«По факту участия директора Одесского территориального управления Национального бюро Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия", и получения им награды от ректора этого вуза начата служебная проверка», - говорится в сообщении.
НАБУ отмечает, что Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей.
«На время проведения проверки Владимир Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей. Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения», - отмечается в сообщении.
Контекст
СМИ сообщают, что Деулина получил от ректора Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергея Кивалова, который является фигурантом в уголовном производстве НАБУ о подкупе судей.
Также отмечается, что Деулин получил награду не от университета, а на лично организованной встрече ректором.
Дополнение
СБУ заочно объявила подозрение сразу по пяти статьям бывшей винничанке Татьяне Грабович. Ранее она жила в Виннице и была помощницей экс-нардепа-„регионала“ Сергея Кивалова.