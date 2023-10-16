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Директор Одеського теруправління НАБУ отримав нагороду від фігуранта справи Бюро: проводиться перевірка

Київ • УНН

 • 278437 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Через участь директора Одеського теруправління НАБУ Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету "Одеська юридична академія", та отримання ним нагороди від ректора цього вишу Сергія Ківалова, який є фігурантом у кримінальному провадженні НАБУ про підкуп суддів, розпочато службову перевірку. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАБУ.

Директор Одеського теруправління НАБУ отримав нагороду від фігуранта справи Бюро: проводиться перевірка

Цитата

«За фактом участі директора Одеського територіального управління Національного бюро Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету "Одеська юридична академія", та отримання ним нагороди від ректора цього вишу розпочато службову перевірку», - йдеться в повідомленні.

НАБУ зазначає, що Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків.

«На час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків. Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення», - зазначається в повідомленні.

Контекст

ЗМІ повідомляють, що Деуліна отримав від ректора Національного університету "Одеська юридична академія" Сергія Ківалова, який є фігурантом у кримінальному провадженні НАБУ про підкуп суддів.

Також зазначається, що Деулін отримав нагороду не від університету, а на особисто організованій зустрічі ректором.

Доповнення

СБУ заочно оголосила підозру одразу за п’ятьма статтями колишній вінничанці Тетяні Грабович. Раніше вона мешкала у Вінниці і була помічницею екснардепа-„регіонала“ Сергія Ківалова. 

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