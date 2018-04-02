Директор ГБР Труба в 2017 году заработал 41,6 тыс грн - декларация

Согласно декларации руководителя ГБР, в 2017 году его жена получила 189 471 грн дохода, из которых 10 320 — социальная выплата при рождении ребенка. Добавим, что в прошлом году Р.Труба заплатил 80 тыс. грн с аренду квартиры, общей площадью 57 кв. м.

Также он задекларировал наличие у него акций, и автомобиль Toyota Avensis, 2007 года выпуска, две квартиры во Львове (свою и жены), жилой дом и 5 земельных участков.

Как сообщал УНН, лидер Опоблоку Бойко в 2017 получил почти 248 тыс. грн зарплаты и 27 тыс. пенсии.