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Директор ДБР Труба в 2017 році заробив 41,6 тис грн – декларація

Директор ДБР Труба в 2017 році заробив 41,6 тис грн – декларація

Київ • УНН

 • 11503 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в 2017 році отримав 41 601 грн заробітної плати. Про це повідомляє УНН з посиланням на е-декларацію чиновника.

Згідно декларації керівника ДБР, в 2017 році його дружина отримала 189 471 грн доходу, з яких 10 320 — соціальна виплата при народженні дитини. Додамо, що минулого року Р.Труба заплатив 80 тис. грн з оренду квартири, загальною площею 57 кв. м.

Також він задекларував наявність у нього акцій, та автомобіль Toyota Avensis, 2007 року випуску, дві квартири у Львові (свою та дружини), житловий будинок та 5 земельних ділянок.

Як повідомляв УНН, лідер Опоблоку Бойко в 2017 отримав майже 248 тис. грн зарплати та 27 тис. пенсії.

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