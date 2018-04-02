Директор ДБР Труба в 2017 році заробив 41,6 тис грн – декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в 2017 році отримав 41 601 грн заробітної плати. Про це повідомляє УНН з посиланням на е-декларацію чиновника.
Згідно декларації керівника ДБР, в 2017 році його дружина отримала 189 471 грн доходу, з яких 10 320 — соціальна виплата при народженні дитини. Додамо, що минулого року Р.Труба заплатив 80 тис. грн з оренду квартири, загальною площею 57 кв. м.
Також він задекларував наявність у нього акцій, та автомобіль Toyota Avensis, 2007 року випуску, дві квартири у Львові (свою та дружини), житловий будинок та 5 земельних ділянок.
Як повідомляв УНН, лідер Опоблоку Бойко в 2017 отримав майже 248 тис. грн зарплати та 27 тис. пенсії.