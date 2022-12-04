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"Дипломатического решения путинского режима не существует" - Нобелевский лауреат

Киев • УНН

 • 1544234 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В настоящее время нет дипломатического решения войны в Украине, заявила в воскресенье соучредитель российской правозащитной организации "Мемориал", лауреат Нобелевской премии мира, информирует УНН, ссылаясь на AFP.

Цитата

"Я абсолютно убеждена, что дипломатического решения путинского режима не существует, пока он существует", – заявила Ирина Щербакова.

Детали

Ее комментарии прозвучали, когда ей вручили еще одну награду за годы работы по каталогизации преступлений сталинской эпохи и проведению кампаний по правам человека в россии.

Канцлер Германии Олаф Шольц вручил Щербаковой премию Марион Дёнхофф, назвав ее союзником в борьбе за "мирное, свободное и демократическое будущее Европы".

Война не закончится "победой великороссийского экспансионизма", сказал Шольц, которого неоднократно критиковали за то, что он не предпринимает больше для поддержки украинских военных действий.

"Решение, которое теперь будет, – военное", – сказала Щербакова.

Она предположила, что дипломатия в конце концов сыграет свою роль в решении войны.

"Но эти решения, эта дипломатия состоятся только тогда, когда Украина поверит, что выиграла эту войну и может ставить свои условия", - сказала она.

Поспешные призывы к миру были "детскими", сказала она, добавив, что все уже не вернется к тому, что было до начала войны.

"Эта война перевернула так много вещей с ног на голову, что так больше никогда не будет", – сказала она.

Находясь ныне в Германии, Щербакова сказала, что у нее "много работы в сложных обстоятельствах для документирования преступлений", совершенных во время нынешней войны.

"Сейчас задача – показать людям, что есть другая россия, что она не молчит", - сказала она.

Добавим

"Мемориал", одна из ведущих российских организаций по защите гражданских свобод, десятилетиями работала над тем, чтобы пролить свет на ужасы эпохи советского диктатора Иосифа Сталина, а также собирала информацию о продолжающемся в россии политическом подавлении.

Группа, основанная в 1989 году, была принудительно закрыта российскими судами в конце 2021 года, а Щербакова покинула Москву после вторжения в Украину.

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