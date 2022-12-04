"Дипломатичного рішення путінського режиму не існує" - Нобелівський лауреат

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"Я абсолютно переконана, що дипломатичного рішення путінського режиму не існує, поки він існує", - заявила Ірина Щербакова.

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Її коментарі прозвучали, коли їй вручили ще одну нагороду за роки роботи з каталогізації злочинів сталінської епохи та проведення кампаній з прав людини в рф.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вручив Щербаковій премію Маріон Денгофф, назвавши її союзником у боротьбі за "мирне, вільне та демократичне майбутнє Європи".

Війна не закінчиться "перемогою великоросійського експансіонізму", сказав Шольц, якого неодноразово критикували за те, що він не робить більше для підтримки українських військових дій.

"Рішення, яке тепер буде, - військове", - сказала Щербакова.

Вона припустила, що дипломатія зрештою зіграє свою роль у вирішенні війни.

"Але ці рішення, ця дипломатія відбудуться лише тоді, коли Україна повірить, що виграла цю війну і може ставити свої умови", - сказала вона.

Поспішні заклики до миру були "дитячими", сказала вона, додавши, що все вже не повернеться до того, що було до початку війни.

"Ця війна перевернула так багато речей з ніг на голову, що так більше ніколи не буде", - сказала вона.

Перебуваючи нині в Німеччині, Щербакова сказала, що вона має "багато роботи в складних обставинах для документування злочинів", скоєних під час нинішньої війни.

"Зараз завдання - показати людям, що є інша росія, що вона не мовчить", - сказала вона.

Додамо

"Меморіал", одна з провідних російських організацій із захисту громадянських свобод, десятиліттями працювала над тим, щоб пролити світло на жахи епохи радянського диктатора Йосипа Сталіна, а також збирала інформацію про політичне придушення, що продовжується в росії.

Група, заснований 1989 року, був примусово закрита російськими судами наприкінці 2021 року, а Щербакова залишила Москву після вторгнення в Україну.