Динамо уволило весь тренерский штаб клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Футбольный клуб "Динамо" объявил об увольнении полного тренерского штаба команды, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Контракты разорваны с главным тренером Алексеем Михайличенко и его ассистентами: Вадимом Евтушенко, Сергеем Федоровым и Михаилом Михайловым.
Сказано, что руководство клуба не смог удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах.
Отмечается, что игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень.
Примечательно, в этом сезоне "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Однако клуб установил некоторые антирекорды.